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В Агдере и Агдаме вспыхнул сильный пожар - ФОТО - ВИДЕО

В лесных и пастбищных районах Агдамского и Агдеринского районов вспыхнул сильный пожар. Как передает Day.Az, внезапно начавшийся пожар быстро распространился на большие территории. В настоящее время на место возгорания направлены пожарные бригады, ведутся работы по его тушению.