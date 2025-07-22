https://news.day.az/society/1769451.html В Агдере и Агдаме вспыхнул сильный пожар - ФОТО - ВИДЕО В лесных и пастбищных районах Агдамского и Агдеринского районов вспыхнул сильный пожар. Как передает Day.Az, внезапно начавшийся пожар быстро распространился на большие территории. В настоящее время на место возгорания направлены пожарные бригады, ведутся работы по его тушению.
В Агдере и Агдаме вспыхнул сильный пожар - ФОТО - ВИДЕО
В лесных и пастбищных районах Агдамского и Агдеринского районов вспыхнул сильный пожар.
Как передает Day.Az, внезапно начавшийся пожар быстро распространился на большие территории.
В настоящее время на место возгорания направлены пожарные бригады, ведутся работы по его тушению.
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