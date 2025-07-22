В Агдере и Агдаме вспыхнул сильный пожар

В лесных и пастбищных районах Агдамского и Агдеринского районов вспыхнул сильный пожар.

Как передает Day.Az, внезапно начавшийся пожар быстро распространился на большие территории.

В настоящее время на место возгорания направлены пожарные бригады, ведутся работы по его тушению.