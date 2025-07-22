Эксперты убедились в повышенной прочности Samsung Galaxy Z Fold7

Новый складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold7 продемонстрировал рекордную прочность в ходе официального тестирования. Устройство успешно выдержало 500 000 циклов складывания и раскладывания, сохранив полную работоспособность. Сертификацию проводила независимая компания Bureau Veritas.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание GSMArena.

Этот показатель в 2,5 раза превосходит результат долговечности, достигнутый его предшественником, который в прошлом году выдержал 200 000 складываний. Тестирование продолжалось 13 дней при температуре 25°C. Согласно расчетам, 500 000 складываний эквивалентны более чем десяти годам эксплуатации при средней интенсивности использования (100 складываний в день). При интенсивном использовании (200 раз в день) запаса прочности хватит более чем на шесть лет.

Столь значительного прироста в надежности удалось достичь благодаря ряду инженерных решений. Внешний слой защитного стекла Ultra Thin Glass стал на 50% толще, а под ним используется новый высокоэластичный клей, который в четыре раза эффективнее восстанавливает форму после деформации. Кроме того, за равномерное распределение ударной нагрузки отвечает новая выравнивающая структура, а вся конструкция основывается на высокопрочной титановой пластине.

Таким образом, несмотря на то, что Galaxy Z Fold7 стал тоньше и легче своего предшественника, его долговечность была значительно увеличена.