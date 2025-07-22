Президент Ильхам Алиев: Независимость прессы является одним из ключевых условий развития нашего общества
Независимость азербайджанской прессы является одним из ключевых условий развития нашего общества.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в поздравительном послании Президента Ильхама Алиева представителям медиа по случаю 150-й годовщины создания азербайджанской национальной печати.
"Развитие независимой, сильной, отвечающей требованиям сегодняшнего дня прессы, руководствующейся интересами народа, и создание необходимых условий для ее свободной деятельности всегда являлись одной из приоритетных задач, стоящих перед нашим государством. В этом направлении регулярно проводилась системная работа, создана нормативно-правовая база, нацеленная на оздоровление информационной среды в стране, укрепление потенциала и экономических основ деятельности медиа, адаптацию их к вызовам цифровой эпохи, проведены кардинальные реформы с целью укрепления экономической независимости информационных ресурсов и улучшения социальной защиты журналистов", - отметил глава государства.
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