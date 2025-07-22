Министры обороны Азербайджана и Турции подписали меморандум

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся с визитом в Стамбуле для участия в 17-й Международной выставке оборонной промышленности "IDEF 2025", встретился с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны.

На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между двумя братскими странами в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах. Было подчеркнуто, что с точки зрения укрепления стратегического сотрудничества выставка "IDEF 2025" имеет особое значение.

Стороны также провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

В завершение встречи был подписан "Меморандум о взаимопонимании по укреплению взаимной военной безопасности".