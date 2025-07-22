Иран допустил возвращения инспекторов МАГАТЭ в страну

Иран продолжает сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), не исключает, что в будущем в страну могут вернуться инспекторы агентства. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи в интервью телеканалу Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы продолжаем с ними (МАГАТЭ. - "Газета.Ru") работать, нам нужен новый порядок работы, так как объекты были уничтожены. В зависимости от порядка работы это (возвращение инспекторов. - "Газета.Ru") возможно", - сказал глава МИД Ирана.

Ранее сообщало, что Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия.