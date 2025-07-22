Официальный Тбилиси придает большое значение укреплению трехстороннего формата с Азербайджаном и Турцией.

Как сообщает Day.Az, об этом заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили в совместном заявлении для прессы после встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, находящимся с визитом в Тбилиси.

"Хочу особо отметить трёхсторонние отношения между Грузией, Азербайджаном и Турцией. Этот трёхсторонний формат между нашими странами является важным форматом. Грузия придаёт большое значение укреплению сотрудничества в трёхстороннем формате", - отметила грузинский министр.