https://news.day.az/politics/1769338.html Официальный Тбилиси придает большое значение укреплению трехстороннего формата с Азербайджаном и Турцией Официальный Тбилиси придает большое значение укреплению трехстороннего формата с Азербайджаном и Турцией. Как сообщает Day.Az, об этом заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили в совместном заявлении для прессы после встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, находящимся с визитом в Тбилиси.
Официальный Тбилиси придает большое значение укреплению трехстороннего формата с Азербайджаном и Турцией
Официальный Тбилиси придает большое значение укреплению трехстороннего формата с Азербайджаном и Турцией.
Как сообщает Day.Az, об этом заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили в совместном заявлении для прессы после встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, находящимся с визитом в Тбилиси.
"Хочу особо отметить трёхсторонние отношения между Грузией, Азербайджаном и Турцией. Этот трёхсторонний формат между нашими странами является важным форматом. Грузия придаёт большое значение укреплению сотрудничества в трёхстороннем формате", - отметила грузинский министр.
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