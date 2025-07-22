Чемпионку из Канады поймали на допинге

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) приняло решение отстранить победительницу Олимпийских игр по плаванию Пенелопу Олексяк за нарушение правил процедуры контроля,

Как передает Day.Az, об этом сообщает Gazeta.ru.

По информации источника, решение принято на основании отсутствия информации о местоположении спортсменки, которая трижды нарушила данное правило, начиная с октября 2024 года.

25-летняя Олексяк стала чемпионкой Олимпиады в 2016 году, победив на дистанции 100 м вольным стилем.

В данный момент продолжается чемпионат мира по плаванию в Сингапуре. На нем российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией. В том числе речь идет о национальном флаге.