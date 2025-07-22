Главный тренер сборной Азербайджана покинул свой пост

Главный тренер сборной Азербайджана по водному поло Панайотис Хронопулос покинул свой пост.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщил президент Федерации плавания Азербайджана Заур Алиев.

Он отметил, что водное поло в Хорватии развито сильнее, и они хотят воспользоваться опытом этой страны:

"Мы займемся этим вопросом и рассмотрим кандидатуры".

Отметим, что греческий специалист возглавлял сборную с сентября прошлого года.