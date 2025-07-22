Эрдоган принял генпрокурора Азербайджана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 22 июля принял генерального прокурора Азербайджанской Республики Кямрана Алиева.

Как передает Day.Az, на встрече в Президентском комплексе в Анкаре присутствовал генеральный прокурор Верховного суда Турции Мухсин Шентюрк.

Генпрокурор Азербайджана ранее сегодня провел встречу с министром юстиции Турции Йылмазом Тунчем, а также посетил посольство нашей страны в Анкаре.