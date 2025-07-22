https://news.day.az/politics/1769454.html Эрдоган принял генпрокурора Азербайджана Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 22 июля принял генерального прокурора Азербайджанской Республики Кямрана Алиева. Как передает Day.Az, на встрече в Президентском комплексе в Анкаре присутствовал генеральный прокурор Верховного суда Турции Мухсин Шентюрк.
Эрдоган принял генпрокурора Азербайджана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 22 июля принял генерального прокурора Азербайджанской Республики Кямрана Алиева.
Как передает Day.Az, на встрече в Президентском комплексе в Анкаре присутствовал генеральный прокурор Верховного суда Турции Мухсин Шентюрк.
Генпрокурор Азербайджана ранее сегодня провел встречу с министром юстиции Турции Йылмазом Тунчем, а также посетил посольство нашей страны в Анкаре.
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