https://news.day.az/society/1769406.html В Азербайджане завершён онлайн-приём документов на перевод студентов Электронный прием документов в связи с переводом студентов на 2025-2026 учебный год проводился с 15 по 22 июля через платформу portal.edu.az. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном агентстве по науке и высшему образованию.
В Азербайджане завершён онлайн-приём документов на перевод студентов
В Азербайджане завершён онлайн-приём документов на перевод студентов.
Электронный прием документов в связи с переводом студентов на 2025-2026 учебный год проводился с 15 по 22 июля через платформу portal.edu.az.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном агентстве по науке и высшему образованию.
Сообщается, что за это время с целью смены высшего учебного заведения, специальности или формы обучения обратились более 1500 студентов.
В настоящее время начался следующий этап процесса перевода - оценивание со стороны учебного заведения. На этой стадии обращения рассматриваются образовательными учреждениями и принимаются соответствующие решения.
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