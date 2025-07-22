В Азербайджане завершён онлайн-приём документов на перевод студентов.

Электронный прием документов в связи с переводом студентов на 2025-2026 учебный год проводился с 15 по 22 июля через платформу portal.edu.az.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном агентстве по науке и высшему образованию.

Сообщается, что за это время с целью смены высшего учебного заведения, специальности или формы обучения обратились более 1500 студентов.

В настоящее время начался следующий этап процесса перевода - оценивание со стороны учебного заведения. На этой стадии обращения рассматриваются образовательными учреждениями и принимаются соответствующие решения.