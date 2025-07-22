Трамп ищет альтернативу SpaceX

Конфликт между Маском и Трампом ускорил поиск новых партнеров для космического проекта Golden Dome. Amazon, Lockheed и другие игроки включаются в борьбу за многомиллиардные оборонные контракты.

Американские ученые и инженеры при поддержке Пентагона запускают крупнейший проект военной космической инфраструктуры - противоракетный щит Golden Dome.

Он станет аналогом израильского "Железного купола", но на порядок масштабнее, передает Day.Az со ссылкой на Reuters.

В основе Golden Dome - орбитальная группировка спутников, способных выявлять, отслеживать и перехватывать баллистические ракеты еще на подлете. Стоимость проекта - $175 млрд, и Трамп запустил его всего спустя неделю после начала второго президентского срока. По утвержденному плану, уже через 120 дней должна быть представлена полная схема внедрения системы.

До недавнего времени главным партнером в этом направлении считалась SpaceX Илона Маска. Ее спутниковые сети Starlink и Starshield обеспечивают важную защищенную связь для Пентагона. Однако резкое ухудшение отношений между Трампом и Маском, особенно после их публичной ссоры 5 июня, стало переломным моментом. По данным источников, Белый дом и Пентагон начали активно искать альтернативы, чтобы снизить зависимость от одной частной компании.