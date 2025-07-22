https://news.day.az/officialchronicle/1769260.html Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем национальной прессы - ФОТО Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился на своих страницах в соцсетях публикацией в связи с Днем национальной прессы.
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем национальной прессы - ФОТО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился на своих страницах в соцсетях публикацией в связи с Днем национальной прессы.
Как сообщает во вторник Day.Az, в публикации говорится:
"Поздравляю вас и ваших коллег с юбилеем. Развитие азербайджанских медиа меня очень радует. Я очень рад, что сегодня наши медиа завоевали большой авторитет не только внутри страны, но и на международной арене.
Ханкенди, 19 июля 2025 года. III Шушинский Глобальный медиафорум".
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