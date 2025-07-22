Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем национальной прессы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился на своих страницах в соцсетях публикацией в связи с Днем национальной прессы.

Как сообщает во вторник Day.Az, в публикации говорится:

"Поздравляю вас и ваших коллег с юбилеем. Развитие азербайджанских медиа меня очень радует. Я очень рад, что сегодня наши медиа завоевали большой авторитет не только внутри страны, но и на международной арене.

Ханкенди, 19 июля 2025 года. III Шушинский Глобальный медиафорум".