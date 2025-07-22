В Баку состоялось мероприятие "Наша культура, наша пресса: 150 лет вместе"

22 июля в Азербайджане отмечается День национальной прессы - профессиональный праздник работников средств массовой информации. По случаю этой знаменательной даты при организации министерства культуры Азербайджана состоялось мероприятие под названием "Наша культура, наша пресса: 150 лет вместе".

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

В торжестве приняли участие министр культуры Адиль Керимли, а также представители ряда ведущих СМИ.

В начале мероприятия был продемонстрирован видеоролик, посвящённый вниманию и заботе государства в этой сфере. Министр культуры Адиль Керимли поздравил всех представителей прессы с профессиональным праздником, пожелав здоровья, семейного благополучия и дальнейших творческих успехов. Было отмечено, что основанная 150 лет назад выдающимся просветителем и мыслителем Гасан-беком Зардаби газета "Экинчи" сыграла исключительную роль в становлении национальной прессы. Подчеркнуто, что общенациональный лидер Гейдар Алиев уделял большое внимание развитию прессы. Продолжая этот политический курс, Президент Азербайджана Ильхам Алиев неизменно оказывает поддержку средствам массовой информации. Были предприняты важные шаги по укреплению материально-технической базы медиаорганизаций, улучшению жилищных условий журналистов. Распоряжение о праздновании 150-летнего юбилея национальной прессы - яркое свидетельство внимания государства к этой сфере.

Министр также отметил, что в ходе 44-дневной войны, завершившейся славной Победой Азербайджана, и в последующий период азербайджанская пресса с честью исполнила возложенную на неё миссию, что было высоко оценено народом и государством. Он подчеркнул, что СМИ играют важную роль в продвижении национальной культуры: "Высоко ценится вклад прессы в донесение до широкой аудитории сведений о нашей древней и богатой культуре. Уверен, что средства массовой информации и впредь продолжат вносить свой вклад в этом направлении".

После официальной части мероприятие продолжилось в формате викторины. Представители СМИ и другие участники отвечали на вопросы как индивидуально, так и в составе команд. Победителям были вручены памятные подарки.

В завершение вечера состоялся концерт с участием Хора имени Джахангира Джахангирова при Международном центре мугама (художественный руководитель - заслуженный педагог Тарана Юсифова).