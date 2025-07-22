В Азербайджане стартовал прием студентов в профучилища

Стартовал прием студентов в учреждения профессионального образования на 2025-2026 учебный год.

Об этом сообщили Day.Az в Государственном агентстве по профессиональному образованию.

Отмечается, что желающие получить профессиональное образование должны с 22 июля по 11 августа пройти регистрацию на платформе portal.edu.az и подать заявку в разделе "Электронный прием студентов в учреждения профессионального образования".

Последний срок подачи заявок - 11 августа до 18:00.