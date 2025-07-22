https://news.day.az/society/1769305.html В Азербайджане стартовал прием студентов в профучилища Стартовал прием студентов в учреждения профессионального образования на 2025-2026 учебный год. Об этом сообщили Day.Az в Государственном агентстве по профессиональному образованию.
В Азербайджане стартовал прием студентов в профучилища
Стартовал прием студентов в учреждения профессионального образования на 2025-2026 учебный год.
Об этом сообщили Day.Az в Государственном агентстве по профессиональному образованию.
Отмечается, что желающие получить профессиональное образование должны с 22 июля по 11 августа пройти регистрацию на платформе portal.edu.az и подать заявку в разделе "Электронный прием студентов в учреждения профессионального образования".
Последний срок подачи заявок - 11 августа до 18:00.
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