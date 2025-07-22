В Азербайджане будет спущен на воду самый мощный земснаряд

Новейший землесосный снаряд CSD, построенный на верфи Damen Dredging в Нидерландах, был доставлен на Бакинскую судостроительную верфь для сборки и доставки местному заказчику.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Dredging Today.

Отмечается, что Бакинская судостроительная верфь - идеальное место для выполнения этой задачи, поскольку недавно здесь был построен ещё один Damen CSD650 для местного заказчика.

Длина CSD650 составляет более 61 метра, длина корпуса - 49,30 м, ширина - 10,50 м, а осадка - 1,65 м. Землесосный снаряд вскоре будет выполнять различные дноуглубительные работы в портах Каспийского моря.

Впечатляющая глубина дноуглубления - до 25 м, а производительность - около 7000 м3/ч - делают этот стандартный землесосный снаряд самым мощным в текущей серии землесосных снарядов CSD.

Комментируя данное событие у себя на странице в X посол Азербайджана в Нидерландах Мамед Ахмедзаде назвал это убедительным примером успешного экономического партнерства между Азербайджаном и Нидерландами.