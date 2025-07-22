Генпрокурор Азербайджана об иске против России в связи с крушением самолета AZAL

Надеемся, что российская сторона в ближайшее время предоставит Азербайджану информацию о ходе и конкретных результатах расследования крушения самолета AZAL, а также о привлечении к ответственности лиц, причастных к преступлению. В противном случае, как отметил Президент Ильхам Алиев, мы оставляем за собой право подать иск в международные судебные инстанции.

Как передает Day.Az, об этом в интервью АЗЕРТАДЖ заявил находящийся с визитом в столице Турции - Анкаре генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев.

Генеральный прокурор отметил, что сразу после происшествия органами прокуратуры Азербайджана было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Одновременно уголовное дело было возбуждено и казахстанской стороной. Впоследствии к процессу подключился Следственный комитет России.

"Может возникнуть вопрос: почему по одному и тому же происшествию возбуждено уголовное дело в нескольких странах? Ответ прост - данное дело затрагивает интересы всех трех государств. В результате происшествия были как погибшие, так и пострадавшие среди граждан Азербайджана, Казахстана, а также других стран", - подчеркнул Кямран Алиев.

Он добавил, что официальные структуры Азербайджана сотрудничают по данному вопросу как с российской, так и с казахстанской сторонами. "Как отметил Президент Ильхам Алиев, мы поддерживаем постоянную связь со Следственным комитетом России, направляем им официальные письма. Однако российская сторона пока не предоставляет нам информацию о конкретных результатах расследования, ссылаясь на проведение следственных действий и экспертиз", - отметил генеральный прокурор.

По словам Кямрана Алиева, азербайджанская сторона располагает достаточной доказательной базой по факту происшествия. "С самого начала мы собрали все необходимые доказательства. У нас имеется достаточно информации и фактов относительно обстоятельств и причин происшествия. Мы координируем свою деятельность с казахстанской стороной. Недавно члены нашей следственной группы посетили Казахстан, где провели рабочие встречи с коллегами. Мы также находимся в контакте с прокуратурой Бразилии, так как самолет Embraer-190 был произведен в этой стране", - добавил он.

Напомним, что 25 декабря 2024 года пассажирское воздушное судно" Embraer 190-100 IGW", зарегистрированное в государственном реестре под номером 4K-AZ65 и принадлежащее ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" ("AZAL"), выполняя регулярный рейс J2-8243 из города Баку (Азербайджанская Республика) в город Грозный (Российская Федерация), потерпело крушение на территории Республики Казахстан вблизи аэропорта Актау. В результате аварии погибли два члена экипажа (капитан и второй пилот), старший бортпроводник и 35 пассажиров. Несмотря на человеческие жертвы и травмы, благодаря профессионализму, смелости и отваге пилотов и бортпроводников, самолет совершил аварийную посадку, что позволило спасти жизни 29 человек.

В предварительном отчете, который был опубликован министерством транспорта Казахстана, подтверждаются следующие факты:

1. Пассажирский самолет "Embraer 190-100 IGW", зарегистрированный под номером 4K-AZ65 и принадлежащий ЗАО "Азербайджанские Авиалинии"("AZAL"), выполнявший регулярный рейс J2-8243 из города Баку Азербайджанской Республики в город Грозный Российской Федерации, с момента начала выполнения полета на участке маршрута до Грозного находился в полностью пригодном для полетов состоянии. Эти данные о летной годности воздушного судна, включая работу его систем управления, были подтверждены с помощью данных FDR;

2. Оба двигателя самолета работали без технических проблем до момента аварии. Эту информация также подтверждают данные FDR;

3. Во время выполнения полета в воздушном пространстве Российской Федерации, в том числе над аэропортом Грозный, самолет потерял сигналы GPS;

4. Из-за неблагоприятных погодных условий над Грозным самолет не смог совершить второй заход на посадку, после чего капитан принял решение вернуться в Баку. После принятия этого решения над Грозным, в CVR были зафиксированы два внешних звука с интервалом в 24 секунды;

5. Сопоставление данных CVR и FDR показало, что через 4 секунды после первого внешнего звука вышла из строя 3-я гидравлическая система, через 6 секунд - 1-я гидравлическая система, а через 21 секунду - 2-я гидравлическая система;

6. Были обнаружены многочисленные глухие и сквозные повреждения в фюзеляже, зафиксированные посредством фотографий и видеозаписей. Данные повреждения были обнаружены в задней части фюзеляжа, подавляющее большинство из которых было на вертикальном и горизонтальном стабилизаторах, а также левом крыле и левом двигателе;

7. Предоставлена информация о том, что обнаруженные повреждения в фюзеляже воздушного судна образовались в результате воздействия внешних объектов. В предварительном отчете не содержится информации о наличии каких-либо фактов, указывающих на столкновение воздушного судна с птицами;

8. Обнаруженные в глухих повреждениях фюзеляжа посторонние объекты, не принадлежащие воздушному судну, были извлечены; их фотографии представлены общественности в тексте предварительного отчета. Для точного определения принадлежности обнаруженных посторонних объектов в дальнейшем планируется проведение дополнительных экспертиз;

9. В 05:13:32 на воздушном судне вышли из строя основные системы управления; в 05:21:42 диспетчер по взаимодействию сообщил в Грозный о проведении операции "Ковер";

10. Не указано никакой информации, содержащей факт взрыва кислородного баллона.

В соответствии с требованиями Чикагской конвенции ИКАО, после предварительного отчета в течение года с момента происшествия должен быть подготовлен окончательный отчет о причинах крушения. Работа по подготовке окончательного отчета уже начата Республикой Казахстан и другими государствами, участвующими в расследовании.