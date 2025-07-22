В Баку столкнулись два пассажирских автобуса

В Баку столкнулись два пассажирских автобуса.

Как сообщает Day.Az, произошло столкновение автобусов маршрутов №100 и №165.

В результате дорожно-транспортного происшествия повреждения получил автобус №165. К счастью, пострадавших нет.

Авария произошла на Бинагадинском шоссе.