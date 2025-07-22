https://news.day.az/society/1769285.html В Баку столкнулись два пассажирских автобуса В Баку столкнулись два пассажирских автобуса. Как сообщает Day.Az, произошло столкновение автобусов маршрутов №100 и №165. В результате дорожно-транспортного происшествия повреждения получил автобус №165. К счастью, пострадавших нет. Авария произошла на Бинагадинском шоссе.
В Баку столкнулись два пассажирских автобуса
В Баку столкнулись два пассажирских автобуса.
Как сообщает Day.Az, произошло столкновение автобусов маршрутов №100 и №165.
В результате дорожно-транспортного происшествия повреждения получил автобус №165. К счастью, пострадавших нет.
Авария произошла на Бинагадинском шоссе.
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