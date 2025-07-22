Азербайджан и Чехия обсудили сотрудничество в сфере транспорта и транзита

Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Чехией в области транспорта и транзита.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в соцсети Х.

"В рамках визита в Чешскую Республику на встрече с министром транспорта этой страны Мартином Купкой было обсуждено сотрудничество в области транспорта и транзита, проекты по улучшению инфраструктуры. Мы обсудили предложения по инновационной экосистеме, космической отрасли и стартапам", - отмечается в публикации.