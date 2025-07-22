https://news.day.az/politics/1769423.html Азербайджан и Чехия обсудили сотрудничество в сфере транспорта и транзита - ФОТО Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Чехией в области транспорта и транзита. Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в соцсети Х.
Азербайджан и Чехия обсудили сотрудничество в сфере транспорта и транзита - ФОТО
Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Чехией в области транспорта и транзита.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в соцсети Х.
"В рамках визита в Чешскую Республику на встрече с министром транспорта этой страны Мартином Купкой было обсуждено сотрудничество в области транспорта и транзита, проекты по улучшению инфраструктуры. Мы обсудили предложения по инновационной экосистеме, космической отрасли и стартапам", - отмечается в публикации.
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