Израиль похвалил выход США из ЮНЕСКО

Израиль приветствует выход США из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел страны Гидеон Саар в соцсети Х.

"Приветствуем решение администрации США о выходе из ЮНЕСКО", - написал глава МИД Израиля.

Саар отметил, что решение американского руководства стало "необходимым шагом", призванным "содействовать справедливости и праву Израиля на достойное отношение в системе ООН". По его словам, это право часто попирается из-за якобы политизации этой организации. Глава внешнеполитического ведомства призвал прекратить дискриминацию Израиля в ООН.