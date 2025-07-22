https://news.day.az/world/1769397.html Израиль похвалил выход США из ЮНЕСКО Израиль приветствует выход США из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел страны Гидеон Саар в соцсети Х. "Приветствуем решение администрации США о выходе из ЮНЕСКО", - написал глава МИД Израиля.
Израиль похвалил выход США из ЮНЕСКО
Израиль приветствует выход США из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел страны Гидеон Саар в соцсети Х.
"Приветствуем решение администрации США о выходе из ЮНЕСКО", - написал глава МИД Израиля.
Саар отметил, что решение американского руководства стало "необходимым шагом", призванным "содействовать справедливости и праву Израиля на достойное отношение в системе ООН". По его словам, это право часто попирается из-за якобы политизации этой организации. Глава внешнеполитического ведомства призвал прекратить дискриминацию Израиля в ООН.
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