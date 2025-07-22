В ЮНЕСКО оценили решение США выйти из организации

Решение Соединенных Штатов о выходе из учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) было ожидаемым.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступила Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле.

Она утверждает, что организация подготовилась к такому развитию событий, это не повлияет на работу ЮНЕСКО.

22 июля Госдеп сообщил, что США выйдут из ЮНЕСКО с 2027 года. Вашингтон уже уведомил о своем решении руководство организации. В Госдепе отметили, что членство в ЮНЕСКО "не отвечает национальным интересам" США.