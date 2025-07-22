https://news.day.az/world/1769386.html В ЮНЕСКО оценили решение США выйти из организации Решение Соединенных Штатов о выходе из учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) было ожидаемым. Как передает Day.Az, об этом заявила Одри Азуле, передает ТАСС. Она подчеркнула, что организация подготовилась к такому развитию событий, это не повлияет на работу ЮНЕСКО.
В ЮНЕСКО оценили решение США выйти из организации
Решение Соединенных Штатов о выходе из учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) было ожидаемым.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступила Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле.
Она утверждает, что организация подготовилась к такому развитию событий, это не повлияет на работу ЮНЕСКО.
22 июля Госдеп сообщил, что США выйдут из ЮНЕСКО с 2027 года. Вашингтон уже уведомил о своем решении руководство организации. В Госдепе отметили, что членство в ЮНЕСКО "не отвечает национальным интересам" США.
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