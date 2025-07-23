Германия начала депортацию иностранных граждан

Самолёт с депортированными из Германии беженцами вылетел из Лейпцига в столицу Ирака - Багдад.

Как передает Day.Az со ссылкой на агентство DPA, граждане Ирака были доставлены в аэропорт под сопровождением полицейских автомобилей.

Однако агентство не предоставило информации об общем количестве пассажиров на борту. Министерство внутренних дел Германии пока не сделало официального заявления по этому поводу.

Отмечается, что это уже второй депортационный рейс за последнюю неделю. 18 июля самолёт с 81 гражданином Афганистана на борту вылетел в Кабул.

Все депортированные признаны виновными в совершении преступлений на территории Германии.