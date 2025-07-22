Евросоюзу предрекли заключение невыгодной сделки по торговле с США

Евросоюз (ЕС) готов принять невыгодную сделку по торговле с США до истечения дедлайна 1 августа. Такое развитие событий предрекли источники Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, объединение может принять выгодное для США торговое соглашение, чтобы "выйти из тупика", возникшего в трансатлантических отношениях. Встреча с американскими чиновниками пройдет в течение недели - в случае, если договор заключить не удастся, в ЕС готовы начать подготовку к ответным мерам.

По словам главы французского Минфина Эрика Ломбарда, переговоры с США выдались сложными. В Вашингтоне настаивают на введении тарифа более 10 процентов на все товары из ЕС. Импортные пошлины не затронут лишь самолеты, некоторые медицинские изделия, а также производственное оборудование. При этом ранее Трамп ввел 25-процентные пошлины на автомобили и автозапчасти и 50-процентные - на сталь, медь и алюминий. Как отмечают в объединении, пошлины уже покрывают порядка 70 процентов экспорта блока в США на общую сумму в 380 миллиардов евро (442 миллиарда долларов).

Как предполагают в Bloomberg, Европа постарается выбить для себя больше льгот и оградить себя от секторальных пошлин, однако в объединении уже смирились, что соглашение будет выгодным больше для США. Уровень неудобств, с которыми члены ЕС готовы мириться, различный для каждого государства: некоторые из них готовы к повышению тарифных ставок, если будет обеспечено достаточное количество исключений, отмечают источники.

"Я уверен, что мы заключим сделку. Я думаю, что все эти ключевые страны поймут, что лучше открыть свои рынки для Соединённых Штатов Америки, чем платить значительные пошлины, - заявил министр торговли США Говард Лютник.

В свою очередь министр финансов США Скотт Бeссент заявил, что ЕС "медленно продвигается" в торговых переговорах. Учитывая "гигантский" торговый дефицит США с ЕС и уровень тарифов, "я бы предположил, что они захотят вести переговоры быстрее", - пояснил он.