Промышленность Азербайджана: от исторических заводов к новой стратегии

Автор: Азер Ахмедбейли

1866 год: в Баку при акционерном обществе "Кавказ и Меркурий" был основан механический завод судоремонтных работ, в советский период получивший знакомое для многих название "Завод имени Парижской коммуны" - одно из старейших промышленных предприятий страны. Эта дата наглядно демонстрирует промышленное наследие Азербайджана, особенно в сфере тяжёлого машиностроения.

Потом, в 1900-ом году в Баку заработала крупнейшая на Кавказе текстильная фабрика (Тагиевская), в 1924 году - машиностроительный завод им. лейтенанта Шмидта, в 1933 году - Бакинский электромеханический завод (БЭМЗ), в 1955 году - алюминиевый завод в Сумгаите, в 1960-х - Бакинский завод холодильников и знаменитый "Азэлектротерм".

Особенно заметный промышленный рывок произошел в 1970-е годы, когда республику возглавил будущий общенациональный лидер Гейдар Алиев. Благодаря его инициативам в Азербайджан были привлечены уникальные для всего Союза производства. В 1975 году в Баку начал работу завод бытовых кондиционеров - один из крупнейших в СССР.

В 1974 году был основан завод "Азон", производивший интегральные микросхемы и электронику - редкое по тем временам высокотехнологичное предприятие на Южном Кавказе. 1975 год - завод точной механики "Алов", в 1983 году - завод глубоководных оснований, и целый ряд других предприятий.

Таким образом, к началу 1980-х Азербайджан располагал диверсифицированной промышленностью - от машиностроения до химии, от приборостроения до выпуска потребительских товаров. На всех этих промышленных предприятиях работали десятки тысяч людей, в том числе, высококвалифицированные специалисты.

После распада СССР промышленность Азербайджана столкнулась с масштабным спадом. Производственные связи разрушились, предприятия остались без заказов. На фоне тяжёлого экономического кризиса 1990-х годов, обострённого Карабахским конфликтом и потоком беженцев, большинство заводов оказались в состоянии физического распада. Уже к началу 2000-х структура экономики изменилась: ставка была сделана на нефтегазовый сектор как единственный источник стабильных доходов и инвестиций.

Однако в последние годы курс государства четко стал смещаться в сторону новой индустриализации. Понимая уязвимость сырьевой модели, руководство Азербайджана поставило цель возрождения промышленности и увеличения ее вклада в экономику.

В целом промышленный сектор Азербайджана, включая добычу нефти и газа, переработку, энергетику и обрабатывающее производство, формирует порядка 40-45% ВВП. Из этой доли на нефтегазовый сектор приходится около 30-35%, в то время как ненефтяная промышленность (включая выпуск стройматериалов, пищевую продукцию, металлургию и т.д.) составляет примерно 10-12% ВВП.

Более узкий сегмент - обрабатывающая промышленность (manufacturing) - охватывающий заводы и фабрики, производящие готовую продукцию, даёт около 6% ВВП. Именно такие предприятия создают наибольшую добавленную стоимость: они превращают сырьё в готовую продукцию и тем самым приносят реальный экономический эффект - больше рабочих мест, меньше зависимости от импорта и больше возможностей для экспорта.

Для сравнения: обрабатывающая промышленность Турции - около 19% от ВВП, Китая - более 25%, Узбекистана - около 17-18%.

Одним из ключевых инструментов новой индустриализации стали промышленные парки - специальные зоны с готовой инфраструктурой и налоговыми льготами для инвесторов. Крупнейший из них - Сумгайытский химико-промышленный парк, нацеленный на развитие химии, нефтехимии, строительства материалов, а также смежных производств - от агрохимии до электроники. Резиденты освобождены на 10 лет от уплаты таможенных пошлин за импортируемое оборудование и технологии.

Функционируют также: Пираллахинский промышленный парк - развитие фармацевтики и медпрепаратов, Алятский портово-промышленный комплекс и Свободная экономическая зона "Алат" - экспортоориентированные производства (в перспективе - от сборки автотехники до переработки сельхозпродукции на экспорт), Мингечаур - текстиль, Нефтчала - машиностроение и др.

Создавая инфраструктуру и стимулируя бизнес через льготы в индустриальных парках, государство формирует "точки роста" для промышленности, и это дает результат в виде новых предприятий и притока частных инвестиций.

Однако путь к промышленному возрождению требует преодоления ряда объективных вызовов. Один из них - ограниченное предложение квалифицированных специалистов. В течение последних десятилетий интерес к техническим профессиям заметно снизился, а система профессионального обучения нуждается в обновлении, чтобы соответствовать запросам современной индустрии. Это создаёт дополнительную нагрузку на новые предприятия, формирующиеся в промышленно-логистических зонах.

Второй вызов - зависимость от импортных технологий и компонентов. Многие производства формируются по готовым зарубежным моделям, что снижает долю локального участия и ограничивает рост добавленной стоимости внутри страны.

Третий фактор связан с инвестиционной структурой сектора. По данным Министерства экономики, к 2022 году предприниматели вложили свыше 6,4 млрд манат (около $3,7 млрд) в промышленно-логистические зоны, было запущено 58 новых производств и создано более 10 тысяч постоянных рабочих мест. Тем не менее, значительная часть этих проектов реализована при активной поддержке государства - через льготные механизмы и стимулирующую инфраструктуру. Это объясняется характером индустриальных инвестиций: они требуют крупных вложений, долгого горизонта окупаемости и высокой степени уверенности в устойчивом спросе, как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Таким образом, в условиях приближающейся постнефтяной эпохи формирование современной индустриальной базы и развитие обрабатывающего сектора становятся ключевыми условиями для устойчивого экономического роста и технологической самостоятельности страны.

Азербайджан уже начал движение в этом направлении. Его будущее всё больше будет определяться не только объёмами добычи, но и производства - в широком, долгосрочном смысле этого слова.