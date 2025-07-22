В Азербайджане увеличено количество международных программ двойного диплома, реализуемых в сфере высшего образования.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Основными целями применения международных программ двойного диплома являются подготовка нового поколения специалистов с использованием передовых научных достижений, инновационных учебно-образовательных технологий, модернизация содержания и качественных показателей системы высшего образования Азербайджана, достижение успешных результатов путем внедрения транснациональной образовательной модели в Азербайджанской Республике.

В настоящее время в соответствии с "Государственной программой по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы", утвержденной Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 16 ноября 2018 года номер 711, реализуются 6 международных программ двойного диплома.

Поддержка программ двойных дипломов со странами, обладающими развитой системой образования, в особенности увеличение количества программ двойных дипломов с зарубежными высшими учебными заведениями, занимающими высокие позиции в международных рейтингах, предоставит талантливым, перспективным молодым гражданам Азербайджанской Республики, отличающимся высоким интеллектуальным уровнем и управленческими качествами, возможность обретения международного опыта и создаст основу для расширения совместной научной деятельности в рамках программ двойных дипломов.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях расширения сферы охвата международных программ двойного диплома в сфере высшего образования, постановляю:

1. В соответствии со "Стратегией социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы", утвержденной Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 22 июля 2022 года номер 3378, довести количество применяемых в сфере высшего образования международных программ двойного диплома до 8 и обеспечить их исполнение до 2030 года.

2. Финансирование действующих и новых международных программ двойного диплома, с учетом подпункта 3.1.2 настоящего Распоряжения, обеспечить за счет средств Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики.

3. Кабинету Министров Азербайджанской Республики:

3.1. в четырехмесячный срок:

3.1.1. утвердить порядок отбора зарубежных высших учебных заведений-партнеров, в которых будут реализовываться международные программы двойного диплома, образовательных программ по специальностям и уровней образования и проинформировать Президента Азербайджанской Республики;

3.1.2. утвердить правила финансирования реализации международных программ двойного диплома и проинформировать Президента Азербайджанской Республики;

3.1.3. утвердить план мероприятий по реализации международных программ двойного диплома и проинформировать Президента Азербайджанской Республики;

3.2. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

4. Министерству науки и образования Азербайджанской Республики:

4.1. осуществить отбор зарубежных высших учебных заведений-партнеров, в которых будут реализовываться международные программы двойных дипломов, образовательных программ и уровней образования в соответствии с порядком, предусмотренным в подпункте 3.1.1 настоящего Распоряжения;

4.2. определить при согласовании с Государственным нефтяным фондом Азербайджанской Республики объем средств, требуемых для финансирования реализации международных программ двойного диплома на каждый последующий учебный год;

4.3. принять необходимые меры для решения других вопросов, вытекающих из настоящего Распоряжения", - говорится в документе.