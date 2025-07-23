Тяжелое ДТП в Уджаре

В Уджаре произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az, авария случилась на участке трассы Баку-Газах, проходящем по территории района.

В результате столкновения автомобилей "Mercedes Sprinter" и "Mercedes Vito" пострадали 11 человек. Все они были доставлены в Центральную районную больницу Уджара.

По факту проводится расследование.