https://news.day.az/incident/1769691.html Тяжелое ДТП в Уджаре - много пострадавших - ФОТО В Уджаре произошло дорожно-транспортное происшествие. Как передает Day.Az, авария случилась на участке трассы Баку-Газах, проходящем по территории района. В результате столкновения автомобилей "Mercedes Sprinter" и "Mercedes Vito" пострадали 11 человек. Все они были доставлены в Центральную районную больницу Уджара.
Тяжелое ДТП в Уджаре - много пострадавших - ФОТО
В Уджаре произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az, авария случилась на участке трассы Баку-Газах, проходящем по территории района.
В результате столкновения автомобилей "Mercedes Sprinter" и "Mercedes Vito" пострадали 11 человек. Все они были доставлены в Центральную районную больницу Уджара.
По факту проводится расследование.
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