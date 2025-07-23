Пожар на открытой местности в Агдамском и Агдеринском районах взят под контроль

Пожар, возникший на открытой местности в направлении сел Алиагалы, Ени Гаралар Агдамского района и Сырхавенд Агдамского района, усилиями МЧС Азербайджана взят под контроль.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

Операция по тушению пожара продолжается.

В тушении пожара задействованы два вертолета Авиационного отряда МЧС, а также силы и средства Государственной службы пожарной охраны.

Будет предоставлена дополнительная информация.