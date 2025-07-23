https://news.day.az/society/1769609.html Пожар на открытой местности в Агдамском и Агдеринском районах взят под контроль Пожар, возникший на открытой местности в направлении сел Алиагалы, Ени Гаралар Агдамского района и Сырхавенд Агдамского района, усилиями МЧС Азербайджана взят под контроль. Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС. Операция по тушению пожара продолжается.
Пожар на открытой местности в Агдамском и Агдеринском районах взят под контроль
Пожар, возникший на открытой местности в направлении сел Алиагалы, Ени Гаралар Агдамского района и Сырхавенд Агдамского района, усилиями МЧС Азербайджана взят под контроль.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС.
Операция по тушению пожара продолжается.
В тушении пожара задействованы два вертолета Авиационного отряда МЧС, а также силы и средства Государственной службы пожарной охраны.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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