https://news.day.az/world/1769702.html Между Россией и Украиной состоялся обмен пленными В результате третьего раунда переговоров, прошедшего в Стамбуле, между Россией и Украиной состоялся обмен пленными. Как передаёт Day.Az, об этом сообщило Министерство обороны России. Согласно информации, обмен состоялся на основе достигнутых договоренностей в Стамбуле 2 июня. Обе стороны взаимно обменяли по 250 пленных.
Между Россией и Украиной состоялся обмен пленными
В результате третьего раунда переговоров, прошедшего в Стамбуле, между Россией и Украиной состоялся обмен пленными.
Как передаёт Day.Az, об этом сообщило Министерство обороны России.
Согласно информации, обмен состоялся на основе достигнутых договоренностей в Стамбуле 2 июня.
Обе стороны взаимно обменяли по 250 пленных.
Ранее мы сообщали, что Россия и Украина договорились об обменах не только военных, но и гражданских.
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