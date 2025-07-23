В результате третьего раунда переговоров, прошедшего в Стамбуле, между Россией и Украиной состоялся обмен пленными.

Как передаёт Day.Az, об этом сообщило Министерство обороны России.

Согласно информации, обмен состоялся на основе достигнутых договоренностей в Стамбуле 2 июня.

Обе стороны взаимно обменяли по 250 пленных.

Ранее мы сообщали, что Россия и Украина договорились об обменах не только военных, но и гражданских.