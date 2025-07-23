Россия и Украина договорились об обменах не только военных, но и гражданских

Решение о четвертом раунде переговоров РФ и Украины будет приниматься после выполнения новых договоренностей.

Об этом, как передает Day.Az, сообщил источник ТАСС.

"Когда будут выполнены новые договоренности, тогда будет приниматься решение по новой встрече", - сказал собеседник агентства.

Ранее мы сообщали, что в Стамбуле проходят переговоры России и Украины в полном составе.