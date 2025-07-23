https://news.day.az/world/1769697.html Россия и Украина договорились об обменах не только военных, но и гражданских Решение о четвертом раунде переговоров РФ и Украины будет приниматься после выполнения новых договоренностей. Об этом, как передает Day.Az, сообщил источник ТАСС. "Когда будут выполнены новые договоренности, тогда будет приниматься решение по новой встрече", - сказал собеседник агентства.
Россия и Украина договорились об обменах не только военных, но и гражданских
Решение о четвертом раунде переговоров РФ и Украины будет приниматься после выполнения новых договоренностей.
Об этом, как передает Day.Az, сообщил источник ТАСС.
"Когда будут выполнены новые договоренности, тогда будет приниматься решение по новой встрече", - сказал собеседник агентства.
Ранее мы сообщали, что в Стамбуле проходят переговоры России и Украины в полном составе.
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