https://news.day.az/world/1769697.html

Россия и Украина договорились об обменах не только военных, но и гражданских

Решение о четвертом раунде переговоров РФ и Украины будет приниматься после выполнения новых договоренностей. Об этом, как передает Day.Az, сообщил источник ТАСС. "Когда будут выполнены новые договоренности, тогда будет приниматься решение по новой встрече", - сказал собеседник агентства.