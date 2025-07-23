В Стамбуле прошли переговоры России и Украины в полном составе

22:30

Третий раунд переговоров Москвы и Киева завершился в Стамбуле, передает Day.Az со ссылкой ТАСС.

"Завершили", - сказал собеседник агентства.

Переговоры в полном составе начались в 20:37 по местному времени и продлились около 40 минут.

21:58

В Стамбуле начался третий раунд прямых переговоров делегаций России и Украины, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Как ожидается, с приветственным словом по традиции к делегациям России и Украины обратится глава МИД Турции Хакан Фидан, который, по сообщениям СМИ, также примет участие в этих переговорах.

Перед началом этих переговоров состоялась встреча глав делегаций России и Украины Владимира Мединского и Рустема Умерова.

Ранее мы сообщали, что в Стамбуле проходит трехсторонняя встреча Турции, России и Украины.