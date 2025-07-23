https://news.day.az/world/1769675.html

В Стамбуле проходит трехсторонняя встреча Турции, России и Украины

В Стамбуле проходит трехсторонняя встреча Турции, России и Украины. Как сообщает Day.Az, встреча началась в 19:00 по местному времени. Ожидается, что после этого состоится двусторонняя встреча делегаций России и Украины.