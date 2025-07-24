Кофеин может «мешать» работе антибиотиков, выяснили ученые

Пищевые ингредиенты, включая кофеин, способны незаметно влиять на устойчивость бактерий к антибиотикам. К такому выводу пришли исследователи из Тюбингенского и Вюрцбургского университетов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Biology.

В ходе скрининга команда ученых протестировала 94 различных соединения - от антибиотиков и рецептурных препаратов до компонентов пищи. Они выяснили, что различные компоненты рациона могут систематически влиять на экспрессию генов у бактерии Escherichia coli (E. coli). Эти гены управляют работой транспортных белков, которые регулируют, какие молекулы проникают внутрь бактериальной клетки, а какие выводятся наружу.

Особое внимание исследователи уделили кофеину. Оказалось, что он активирует ген-регулятор Rob, запускающий каскад изменений в транспортной системе E. coli. Это, в свою очередь, снижает поглощение антибиотиков, таких как ципрофлоксацин, и ослабляет их действие. Такое взаимодействие ученые называют антагонистическим.

Ученые отметили, что аналогичный эффект не наблюдался у Salmonella enterica, близкого родственника E. coli. Многие серотипы Salmonella enterica являются возбудителями заболеваний человека, в том числе брюшного тифа, паратифа, сальмонеллеза. Это подчеркивает, что даже у похожих микроорганизмов реакция на внешние стимулы может отличаться - вероятно, из-за особенностей работы их транспортных систем.

"Наши данные показывают, что даже простые соединения способны тонко, но последовательно влиять на бактериальные гены", - отметил соавтор исследования Кристоф Бинсфельд.

Ученые подчеркивают: понимание "низкоуровневой" устойчивости - вызванной не мутациями, а поведенческими адаптациями бактерий - может сыграть ключевую роль в разработке новых подходов к лечению инфекций.