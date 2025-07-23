Иран заявил о намерении продолжить обогащение урана

Иран не стремится получить ядерное оружие, однако продолжит обогащение урана в соответствии с нормами международного права на своей территории в рамках международного права.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

По его словам, Тегеран полностью отвергает возможность обладания ядерным оружием. "Это наша политическая, религиозная, гуманитарная и стратегическая позиция", - подчеркнул Пезешкиан.

Ранее министр иностранных дел Исламской республики Аббас Арагчи заявил, что ядерные объекты Ирана были серьезно повреждены в результате ракетных ударов США, однако Тегеран намерен продолжить работы по обогащению урана после их восстановления.