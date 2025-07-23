https://news.day.az/world/1769537.html Турция и Великобритания подписали соглашение Турция и Великобритания подписали соглашение по поставке истребителей Eurofighter. Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, ранее немецкая газета "Шпигель" сообщила, что Германия одобрила экспорт 40 многоцелевых истребителей четвёртого поколения Eurofighter Typhoon в Турцию.
Турция и Великобритания подписали соглашение
Турция и Великобритания подписали соглашение по поставке истребителей Eurofighter.
Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, ранее немецкая газета "Шпигель" сообщила, что Германия одобрила экспорт 40 многоцелевых истребителей четвёртого поколения Eurofighter Typhoon в Турцию.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре