Турция и Великобритания подписали соглашение

Турция и Великобритания подписали соглашение по поставке истребителей Eurofighter.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, ранее немецкая газета "Шпигель" сообщила, что Германия одобрила экспорт 40 многоцелевых истребителей четвёртого поколения Eurofighter Typhoon в Турцию.