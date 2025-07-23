https://news.day.az/world/1769689.html Фидан назвал цель российско-украинских переговоров в Стамбуле Конченой целью прямых переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле является скорейшее прекращение украинского конфликта. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан перед началом третьего раунда переговоров в стамбульском дворце Чираган.
Фидан назвал цель российско-украинских переговоров в Стамбуле
Конченой целью прямых переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле является скорейшее прекращение украинского конфликта.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан перед началом третьего раунда переговоров в стамбульском дворце Чираган.
"Конечной целью переговоров является прекращение огня, которое откроет путь к миру", - сказал он.
Ранее мы сообщали, что в Стамбуле проходят переговоры России и Украины в полном составе.
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