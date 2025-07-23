Фидан назвал цель российско-украинских переговоров в Стамбуле

Конченой целью прямых переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле является скорейшее прекращение украинского конфликта.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан перед началом третьего раунда переговоров в стамбульском дворце Чираган.

"Конечной целью переговоров является прекращение огня, которое откроет путь к миру", - сказал он.

Ранее мы сообщали, что в Стамбуле проходят переговоры России и Украины в полном составе.