Prezident İlham Əliyev: Uzun illər köçkün həyatı yaşamış insanlar ən gözəl şəraitə layiqdirlər
Uzun illər köçkün həyatı yaşamış insanlar ən gözəl şəraitə layiqdirlər.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Xocalı rayonunun Badara, Daşbulaq, Seyidbəyli və Şuşakənd kəndlərinin sakinləri ilə görüşündə bildirib.
Dövlətimizin başçısı qeyd edib: "Mən xatırlayıram, o vaxt işğal dövründə köçkünlərlə çoxsaylı görüşlərimdə deyirdim ki, sizin üçün dövlət şərait yaratmağa çalışır və biz bunu etmişdik. Təqribən 300 minə yaxın keçmiş köçkün dövlət tərəfindən evlərlə, mənzillərlə təmin edilmişdi".
