Определен состав сборной Азербайджана по шахматам на ЧЕ

Утвержден состав сборных Азербайджана, которые примут участие в чемпионате Европы по шахматам в Батуми.

Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию шахмат Азербайджана, в состав азербайджанской мужской команды вошли Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов, Мухаммед Мурадлы, Айдын Сулейманлы и Эльтадж Сафарли. Капитаном команды будет Теймур Раджабов.

В женскую сборную Азербайджана приглашены Ульвия Фаталиева, Гевхар Бейдуллаева, Гюльнар Мамедова, Ханым Баладжаева и Аян Аллахвердиева. Капитаном команды утверждена Илаха Гадимова, тренером - Ниджат Абасов.

Расположение шахматистов по доскам будет объявлены накануне соревнований. Отметим, что континентальный чемпионат стартует 5 октября.