Важное предупреждение в связи с погодой

24 июля в дневные часы ожидаются дожди в основном в северных и западных регионах Азербайджана, а также с перерывами на большей части территории страны с полудня 25-го до вечера 26-го числа. Местами осадки ливневого характера будут кратковременны, возможны грозы, град.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в предупреждении Национальной гидрометеорологической службы.

Отмечается, что в некоторых горных реках возможно незначительное повышение уровня воды.