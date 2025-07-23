https://news.day.az/society/1769670.html Важное предупреждение в связи с погодой 24 июля в дневные часы ожидаются дожди в основном в северных и западных регионах Азербайджана, а также с перерывами на большей части территории страны с полудня 25-го до вечера 26-го числа. Местами осадки ливневого характера будут кратковременны, возможны грозы, град.
Важное предупреждение в связи с погодой
24 июля в дневные часы ожидаются дожди в основном в северных и западных регионах Азербайджана, а также с перерывами на большей части территории страны с полудня 25-го до вечера 26-го числа. Местами осадки ливневого характера будут кратковременны, возможны грозы, град.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в предупреждении Национальной гидрометеорологической службы.
Отмечается, что в некоторых горных реках возможно незначительное повышение уровня воды.
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