В ФРГ усилят борьбу с террористами

Правительство Германии планирует усилить борьбу с предполагаемыми террористами и агентами иностранных государств, которые занимаются разведдеятельностью на территории ФРГ.

Как пишет газета Bild со ссылкой на собственные источники, министр юстиции Штефани Хубиг подготовила соответствующий законопроект, который может быть принят уже осенью 2025 года, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Конкретно в нем предлагаются следующие меры: к уголовно наказуемому деянию будет относиться уже сам въезд в ФРГ с целью совершения теракта. Речь идет, например, о въезде "обученной военным навыкам группы боевиков террористической организации, которая целенаправленно прибывает в страну, чтобы тут совершить террористический акт".

Кроме того, уголовное наказание грозит и тому, кто будет готовить теракт с использованием "опасного предмета" или автомобиля. До сих пор в Уголовном кодексе не было соответствующей статьи. В законопроекте говорится, что он "реагирует на опасность, которая исходит от террористических атак с использованием повседневных предметов, таких как автомобили и ножи, расширяя уголовную наказуемость за подготовку террористического преступления с использованием опасного предмета".

Власти ФРГ намерены также позволить правоохранительным органам усилить слежку за предполагаемыми агентами, и ужесточить наказание для тех, кто по поручению иностранных спецслужб будет следить за проживающими в Германии лицами или организациями.

Как ожидается, в начале сентября законопроект рассмотрит правительство ФРГ, а осенью примет Бундестаг. Хубиг отметила, что власти хотят адаптировать уголовное право в связи с появлением новых угроз.