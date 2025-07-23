Кадры тушения пожара в Агдаме

Как сообщалось ранее, вблизи сел Алиагалы и Йени Гаралар, а также в направлении села Сырхавенд Агдеринского района произошел пожар на открытой территории.

Как передает Day.Az, с целью предотвращения распространения огня на большую площадь и ускорения работ по его тушению к месту происшествия были привлечены два вертолета авиаотряда Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, а также силы Государственной службы противопожарной охраны.

Отметим, что вчера пожар, начавшийся вблизи сел Алиагалы и Йени Гаралар Агдамского района, распространился в направлении села Сырхавенд Агдеринского района. Наличие кустарников и сухой травы на территории способствовало дальнейшему распространению огня.

В данный момент работы по тушению пожара продолжаются.

Day.Az представляет вниманию читателей кадры тушения пожара.