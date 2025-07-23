https://news.day.az/world/1769621.html В Китае дроны спасли жителей деревни после внезапного наводнения - ВИДЕО Сельскохозяйственные дроны были использованы в провинции Цзилинь в Китае для спасения жителей деревни после внезапного наводнения. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
В Китае дроны спасли жителей деревни после внезапного наводнения - ВИДЕО
Сельскохозяйственные дроны были использованы в провинции Цзилинь в Китае для спасения жителей деревни после внезапного наводнения.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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