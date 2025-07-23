В Китае дроны спасли жителей деревни после внезапного наводнения

Сельскохозяйственные дроны были использованы в провинции Цзилинь в Китае для спасения жителей деревни после внезапного наводнения.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: