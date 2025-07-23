Стало известно, когда будет объявлено следующее решение по учетной ставке

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) обнародует своё следующее решение по параметрам процентного коридора 10 сентября 2025 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА, последующие решения по ставке рефинансирования и другим параметрам будут приниматься с учётом фактической и прогнозной инфляции, а также динамики внешних и внутренних факторов риска.

"Центральный банк и впредь будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для обеспечения ценовой стабильности", - подчеркнули в регуляторе.

Напомним, что ранее решением Правления ЦБА все параметры процентного коридора были снижены на 0,25 процентного пункта: учетная ставка установлена на уровне 7 процентов, нижняя граница процентного коридора - 6 процентов, верхняя граница - 8 процентов.