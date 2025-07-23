https://news.day.az/economy/1769569.html ЦБА назвал прогноз по профициту баланса текущих операций на конец 2025 г. ЦБА прогнозирует профицит баланса текущих операций (БТО) к концу этого года примерно в размере 3,6 миллиарда долларов. Как передает Day.Az, об этом заявил сегодня председатель Центрального Банка Азербайджана Талех Кязимов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора. Новость обновляется
ЦБА назвал прогноз по профициту баланса текущих операций на конец 2025 г.
ЦБА прогнозирует профицит баланса текущих операций (БТО) к концу этого года примерно в размере 3,6 миллиарда долларов.
Как передает Day.Az, об этом заявил сегодня председатель Центрального Банка Азербайджана Талех Кязимов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора.
Новость обновляется
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