https://news.day.az/economy/1769569.html

ЦБА назвал прогноз по профициту баланса текущих операций на конец 2025 г.

ЦБА прогнозирует профицит баланса текущих операций (БТО) к концу этого года примерно в размере 3,6 миллиарда долларов. Как передает Day.Az, об этом заявил сегодня председатель Центрального Банка Азербайджана Талех Кязимов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора. Новость обновляется