В Баку представлен соцпроект для людей с ограниченными возможностями

В рамках проекта "Поддержка реабилитации лиц с инвалидностью", организованного ОО GÜLSAM при финансовой поддержке Агентства государственной поддержки НПО Азербайджана, прошло мероприятие "Несмотря на ограничения, у нас есть талант".

Как передает Day.Az, об этом сообщила Trend Life председатель GÜLSAM Гюльнара Селимова.

В мероприятии приняли участие восемь талантливых участников с инвалидностью, каждый из которых продемонстрировал свои способности и мастерство. Конкурс стал важной платформой для интеграции этих людей в общество и признания их творческого потенциала.

Среди участников были музыканты, художники, писатели, поэты и мастера декоративно-прикладного искусства. Гюльнара Салимова выразила благодарность всем присутствующим и подчеркнула значение подобных мероприятий как инструмента для создания равных возможностей и поддержки полноценного участия людей с ограниченными возможностями в общественной жизни. Цель проекта - способствовать укреплению роли лиц с инвалидностью в обществе, создать условия для раскрытия их способностей и представить их дарования широкой аудитории.

В ходе первого этапа конкурсанты представили свои таланты в различных направлениях - музыке, живописи, рукоделии. По итогам творческого состязания три участника прошли в финал.

Наивысшей наградой для организаторов являются искренние улыбки, радость и слова благодарности от участников, наполняющие смыслом каждое проведённое мероприятие.