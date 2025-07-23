Обсуждены перспективы развития военных отношений между Азербайджаном и Турцией

Продолжается визит в Турцию министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова и других представителей руководящего состава министерства.

Как сообщили в среду Day.Az в минобороны Азербайджана, в рамках визита состоялась встреча с председателем Комитета оборонной промышленности Администрации Президента Турецкой Республики Халуком Гёргюном.

"На встрече, состоявшейся в рамках 17-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF 2025, было особо подчеркнуто, что дальнейшее расширение азербайджано-турецкого военного сотрудничества, основанного на дружбе, братстве и стратегическом союзничестве, находится в центре внимания глав государств.

В ходе встречи также были обсуждены перспективы развития военных связей между нашими странами и другие вопросы, представляющие интерес",- говорится в сообщении ведомства.