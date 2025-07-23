В правительстве Польши задумали масштабную чистку

Польский премьер-министр Дональд Туск планирует масштабную чистку в правительстве Польши.

Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

"По словам человека, знакомого с ситуацией, и пожелавшего остаться анонимным, в результате реформы, вероятно, будет создано одно суперминистерство экономики и финансов во главе с нынешним министром финансов Анджеем Доманьским", - пишет издание.

Отмечается, что планы Туска могут быть связаны с провалом на президентских выборах его кандидата Рафала Тшасковского, что "ввергло проевропейскую правящую коалицию в кризис" и-за победы националиста Кароля Навроцкого.

"Правительство Туска находится в очень серьезной беде", - заявил глава варшавского офиса Европейского совета по международным отношениям Петр Бурас.