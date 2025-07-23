В правительстве Польши задумали масштабную чистку
Польский премьер-министр Дональд Туск планирует масштабную чистку в правительстве Польши.
Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.
"По словам человека, знакомого с ситуацией, и пожелавшего остаться анонимным, в результате реформы, вероятно, будет создано одно суперминистерство экономики и финансов во главе с нынешним министром финансов Анджеем Доманьским", - пишет издание.
Отмечается, что планы Туска могут быть связаны с провалом на президентских выборах его кандидата Рафала Тшасковского, что "ввергло проевропейскую правящую коалицию в кризис" и-за победы националиста Кароля Навроцкого.
"Правительство Туска находится в очень серьезной беде", - заявил глава варшавского офиса Европейского совета по международным отношениям Петр Бурас.
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