https://news.day.az/world/1769699.html Глава генштаба ВС Франции покидает свой пост Глава генштаба вооруженных сил Франции генерал Тьерри Буркхард покидает свой пост. Как передает Day.Az, об этом написал на своей странице в X министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
Глава генштаба ВС Франции покидает свой пост
Глава генштаба вооруженных сил Франции генерал Тьерри Буркхард покидает свой пост.
Как передает Day.Az, об этом написал на своей странице в X министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
"Выражаю признательность и благодарность генералу армии Тьерри Буркхарду, который служил в течение четырех лет Франции на самом высоком уровне в качестве главы генерального штаба армии... По решению президента республики, его преемником станет армейский генерал авиации Фабьен Мандон", - написал он.
Лекорню также выразил уверенность в способностях Мандона продолжить трансформацию вооруженных сил "во все более жестком контексте безопасности".
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