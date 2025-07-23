Глава генштаба ВС Франции покидает свой пост

Глава генштаба вооруженных сил Франции генерал Тьерри Буркхард покидает свой пост.

Как передает Day.Az, об этом написал на своей странице в X министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

"Выражаю признательность и благодарность генералу армии Тьерри Буркхарду, который служил в течение четырех лет Франции на самом высоком уровне в качестве главы генерального штаба армии... По решению президента республики, его преемником станет армейский генерал авиации Фабьен Мандон", - написал он.

Лекорню также выразил уверенность в способностях Мандона продолжить трансформацию вооруженных сил "во все более жестком контексте безопасности".