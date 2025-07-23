https://news.day.az/economy/1769532.html Центробанк Азербайджана объявил прогноз по экономическому росту Центробанк Азербайджана прогнозирует, что к концу текущего года ВВП в стране вырастет на 3 процента, а рост ненефтяного сектора составит 4,2 процента. Как передает Day.Az, об этом заявил сегодня председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязимов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора.
Центробанк Азербайджана объявил прогноз по экономическому росту
Центробанк Азербайджана прогнозирует, что к концу текущего года ВВП в стране вырастет на 3 процента, а рост ненефтяного сектора составит 4,2 процента.
Как передает Day.Az, об этом заявил сегодня председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязимов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора.
"На 2026 год мы прогнозируем экономический рост в размере 2,2 процента, а по ненефтяной отрасли - рост на 4,3 процента",- добавил он.
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