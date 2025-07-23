Сирия обратилась к Турции

Сирия официально обратилась к Турции за военной поддержкой для укрепления обороноспособности и борьбы со всеми террористическими организациями во главе с ИГИЛ.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Минобороны Турции.

Сообщается, что в соответствии с этим требованием продолжаются усилия Турции по обучению, предоставлению консультаций и оказанию технической поддержки для повышения обороноспособности Сирии.