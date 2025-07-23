https://news.day.az/world/1769584.html Сирия обратилась к Турции Сирия официально обратилась к Турции за военной поддержкой для укрепления обороноспособности и борьбы со всеми террористическими организациями во главе с ИГИЛ. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Минобороны Турции.
Сирия обратилась к Турции
Сирия официально обратилась к Турции за военной поддержкой для укрепления обороноспособности и борьбы со всеми террористическими организациями во главе с ИГИЛ.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Минобороны Турции.
Сообщается, что в соответствии с этим требованием продолжаются усилия Турции по обучению, предоставлению консультаций и оказанию технической поддержки для повышения обороноспособности Сирии.
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