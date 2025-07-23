Самолет буквально впечатался в шоссе в Италии

В Италии самолет упал на оживленную дорогу и загорелся. Об этом пишет издание Giornale di Brescia, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Страшные кадры из итальянской коммуны Аццано-Мелла - самолет рухнул прямо на проезжую часть", - говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как воздушное судно падает на оживленную трассу и воспламеняется. Проезжающие автомобили быстро отъезжают.

По данным издания, в момент падения в самолете находились 75-летний адвокат Серджио Равалья и 50-летняя Анна Мария Де Стефано. Люди получили травмы, несовместимые с жизнью.