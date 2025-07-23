https://news.day.az/world/1769634.html Самолет буквально впечатался в шоссе в Италии - ВИДЕО В Италии самолет упал на оживленную дорогу и загорелся. Об этом пишет издание Giornale di Brescia, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Страшные кадры из итальянской коммуны Аццано-Мелла - самолет рухнул прямо на проезжую часть", - говорится в сообщении. Уличная камера запечатлела инцидент.
Самолет буквально впечатался в шоссе в Италии - ВИДЕО
В Италии самолет упал на оживленную дорогу и загорелся. Об этом пишет издание Giornale di Brescia, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Страшные кадры из итальянской коммуны Аццано-Мелла - самолет рухнул прямо на проезжую часть", - говорится в сообщении.
Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как воздушное судно падает на оживленную трассу и воспламеняется. Проезжающие автомобили быстро отъезжают.
По данным издания, в момент падения в самолете находились 75-летний адвокат Серджио Равалья и 50-летняя Анна Мария Де Стефано. Люди получили травмы, несовместимые с жизнью.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре