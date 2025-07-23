В Аргентине запретили зубную пасту Colgate

Власти Аргентины ввели запрет на использование, распространение и продвижение зубной пасты Colgate после жалоб местных жителей на побочные эффекты, сообщило национальное управление по контролю качества лекарственных средств, пищевых продуктов и медицинских технологий (ANMAT).

Как передает Day.Az, потребители пожаловались на пасту Colgate Total Active Prevention Clean Mint, число случаев достигло 19, говорится в сообщении на сайте аргентинского правительства.

ANMAT получило сообщения о раздражении и воспалении тканей полости рта, появлении волдырей, язв, жжения, отеков и боли после пользования зубной пастой.

Ведомство осуществляет мониторинг подобных случаев и призывает население сообщать о любых нежелательных явлениях, которые возникают после использования зубной пасты.